У Великій Британії відреставрували годинний мікс французького електронного дуету Daft Punk, записаний 1997 року. Запис, який тривалий час зберігався на цифровій аудіострічці DAT, виявив діджей із Лідса Ральф Ловсон, а після відновлення він опублікував його на SoundCloud, повідомляє NME.

Запис для радіошоу

Daft Punk надіслали мікс Ловсону в лютому 1997 року, невдовзі після виходу дебютного альбому Homework. Діджей мав поставити його у своєму радіошоу Trans Europe Express на Kiss 105 FM. Ловсон познайомився з Томасом Бангальтером і Гі-Мануелем де Омем-Крісто після того, як виступав перед ними на концерті того ж року, хедлайнером якого був піонер драм-н-бейсу Goldie.

Після ефіру Ловсон відправив стрічку на зберігання та знову знайшов її у 2024 році. За десятиліття носій вкрився пліснявою, а під час спроби відтворення стрічка порвалася.

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Робота реставраторів

Ловсон звернувся до брістольських фахівців зі збереження аудіозаписів Greatbear. Вони кілька тижнів ремонтували й очищали стрічку. Спеціаліст Greatbear Адріан Фінн розповів, що запис вдалося відтворити майже без помилок, а під час прослуховування він навіть танцював.

Інший запис Daft Punk

Спочатку Ловсон припускав, що стрічка може містити копію відомого Essential Mix, який Daft Punk записали для BBC Radio One у березні 1997 року. Однак з'ясувалося, що це інший мікс. Він починається з композиції Everybody Dancing американського хаус-продюсера Romanthony, який пізніше виконав вокальні партії у треках One More Time та Too Long з альбому Daft Punk Discovery.

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