У Великій Британії партнерство Northern Endurance Partnership встановило систему моніторингу морського дна для майбутнього сховища вуглекислого газу Endurance у Північному морі. Перше закачування CO₂ до сховища заплановане на 2028 рік, повідомляє OilPrice.

Сховище розташоване приблизно за 150 кілометрів від узбережжя Тіссайду. Проєкт розрахований на зберігання до 100 млн тонн CO₂ упродовж 25 років.

Моніторинг морського дна

Система складається із шести придонних модулів, розміщених на морському дні. Вона має зафіксувати початкові екологічні та сейсмічні показники в районі проєкту.

Надалі обладнання використовуватимуть, щоб перевіряти, чи залишається закачаний вуглекислий газ безпечно ізольованим під землею протягом усього строку роботи сховища. Проєкт Endurance очолює коаліція енергетичних компаній BP, Equinor і TotalEnergies.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ініціатива East Coast Cluster

Сховище є складовою ініціативи East Coast Cluster, що об’єднує промислове уловлювання вуглецю, виробництво низьковуглецевого водню, генерацію з негативними викидами та виробництво електроенергії з уловлюванням вуглецю. На регіони Тіссайд і Хамбер припадає близько половини викидів промислових кластерів Великої Британії.

Уловлювання та зберігання вуглецю критикує частина кліматичних активістів. Виконавчий директор некомерційної кліматичної організації Project Drawdown Джонатан Фолі назвав цю технологію відволіканням від відмови від викопного палива та впровадження ефективніших кліматичних рішень.

Водночас, за даними OilPrice, такі проєкти підтримують енергетична галузь і політики. Закон ЄС про промисловість із нульовими викидами юридично зобов’язує великі нафтогазові компанії інвестувати в технології уловлювання та зберігання вуглецю.

Читай нас у