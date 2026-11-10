У Британії YouTube Kids може потрапити під заборону для осіб до 16 років — The Guardian

У Сполученому Королівстві обговорюють розширення заборони на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років. За даними джерел, ознайомлених з урядовими пропозиціями, під дію нових правил потенційно може потрапити YouTube Kids, який раніше вважали ймовірним винятком.

До 150 платформ можуть потрапити під правила

Як повідомляє The Guardian, регулювання також може охопити ігрову платформу Lego Play, Spotify та інші сервіси. Одне з джерел, близьких до обговорень, заявило, що до заборони, яка має набути чинності в березні, можуть включити до 150 платформ.

Робочий варіант уряду зосереджений на системах рекомендацій і користувацькому контенті. Spotify формально може опинитися у сфері дії правил через наявність такого контенту та рекомендацій музики й подкастів. Сервіс звернувся по запевнення, що його не включатимуть до заборони, оскільки він не є передусім соціальною платформою.

Представники індустрії застерігають, що широке визначення правил може створити невизначеність для eBay, Lego, YouTube Kids і Spotify. Технологічні галузеві організації також заявили уряду, що платформи на кшталт YouTube Kids не зможуть повноцінно працювати без систем рекомендацій.

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Правила готують до внесення в парламент

Проєкт регулювання планують цього тижня передати на схвалення кабінету міністрів. Очікується, що міністерка культури Ліза Ненді внесе правила до парламенту в грудні. Для їхнього запровадження не потрібне окреме первинне законодавство в Палаті громад: норми мають додати до Закону про добробут дітей і школи.

Міністр онлайн-безпеки Ієн Мюррей заявив депутатам, що платформи зможуть вийти зі сфери обмежень, якщо приберуть шкідливі або такі, що викликають залежність, функції. За його словами, YouTube Kids і Lego Play повинні будуть продемонструвати, що не використовують шкідливих алгоритмів.

Уряд також розглядає другий пакет правил, який очікують навесні. Він може стосуватися торговельних платформ Vinted, eBay і Depop через можливість спілкування між незнайомими або анонімними користувачами.

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