У Великій Британії провели закриту операцію із захисту десятків тисяч холодильників і морозильних камер у супермаркетах, складах, ресторанах, на автозаправках і стадіонах від потенційного втручання хакерів. Про це повідомляє BBC News. Наприкінці жовтня дослідники кібербезпеки виявили серйозну вразливість, яку зловмисники могли використати для втручання в роботу систем контролю температури.

Пристрої відключали від інтернету

До кампанії із зменшення ризику долучилися Національний центр кібербезпеки Великої Британії, Департамент довкілля, продовольства та сільських справ, а також Агентство харчових стандартів. Вони проводили конференц-дзвінки з представниками галузі та організували контакти з компаніями, чиє обладнання могло бути вразливим.

Тисячі пристроїв, що керують холодильним обладнанням, відключили від відкритого інтернету — дистанційно або фізично. У деяких випадках працівникам наказували від'єднати інтернет-кабелі та вручну стежити за температурою. За даними BBC, великі торговельні мережі переорієнтовували ІТ-команди на цю проблему; співробітник однієї з мереж розповів, що протягом тижня щодня від мережі відключали сотні пристроїв.

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Вразливість контролерів температури

Вразливість виявили в контролерах британської компанії Resource Data Management, які дають змогу дистанційно керувати температурою десятків холодильників і морозильних камер. Експерти Pentest Partners заявили, що ці контролери мали проблему зі слабкими паролями, подібну до проблеми в контролерах Danfoss та інших системах, які зазнали атак у Європі.

Цього року вже зафіксували три хвилі атак на контролери температури: у серпні постраждали холодильники на кількох військових базах США; 11–12 жовтня були атаковані сотні супермаркетів і харчових підприємств у Франції; 1–2 листопада постраждали десятки супермаркетів у семи європейських країнах, найбільше — у Бельгії та Люксембурзі. У Франції також зазнали впливу кілька об'єктів банків крові.

Resource Data Management заперечує критичний характер виявленої вразливості. Компанія зазначила, що її виявили в тестовому середовищі, а для зламу обладнання знадобилося б отримати частину апаратних компонентів. RDM повідомила про випуск перших оновлень, контакти з клієнтами та відсутність ознак шкідливої активності на своїх контролерах; компанія продовжує стежити за ситуацією разом із британським Національним центром кібербезпеки та іншими органами.

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