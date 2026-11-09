У Британії закликали переглянути ручні переїзди після загибелі водія Amazon — The Guardian

У Великій Британії інспектори з безпеки на залізниці закликали переглянути дизайн, правила та інструкції щодо ручних залізничних переїздів після загибелі 23-річного водія доставки Amazon Брендона Гетчера в графстві Кент. Як повідомляє The Guardian, розслідування встановило очевидний ризик нових трагедій на таких переїздах.

Обставини аварії

Гетчер, який мешкав в Ешфорді, загинув на переїзді Бакс поблизу Тейнхема в липні минулого року. Його фургон зіткнувся з пасажирським поїздом, що прямував із Рамсгейта до Лондона.

Згідно зі звітом Відділу розслідування залізничних аварій, водій виїхав на колії, ймовірно, не усвідомлюючи, що перед цим мав відчинити виїзні ворота. Система світлофорів майже напевно створила в нього враження, що після відкриття в'їзних воріт можна безпечно заїжджати на переїзд, хоча виїзні ворота залишалися зачиненими.

Фургон перетнув більшу частину колії та зупинився, коли світлофори змінилися на червоне, а сигналізація попередила про наближення поїзда. Водій відчинив виїзні ворота, однак не настільки, щоб проїхати з першої спроби, тому спробував ще раз. Коли він повертався до фургона, поїзд компанії Southeastern, що рухався зі швидкістю 90 миль на годину, з'явився за 300 метрів. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не зміг. Троє пасажирів зазнали незначних травм.

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Рекомендації інспекторів

Інспектори вказали, що оновлені раніше знаки на переїзді недостатньо враховували вплив різних джерел інформації на поведінку користувачів. Також, за їхніми висновками, навчання та інструктаж водія, який був самозайнятим і працював через логістичну компанію GG Logistix, не підготували його до безпечного користування переїздом.

Відділ розслідування рекомендував Network Rail та Міністерству транспорту Великої Британії переглянути дизайн, законодавство й рекомендації для таких переїздів. У серпні на ручному переїзді в Ланкаширі загинув ще один водій доставки — 55-річний Саймон Геттінгс; обставини цієї аварії ще розслідують.

Головний інспектор залізничних аварій Ендрю Голл зазначив, що зіткнення поїзда з фургоном може також призвести до сходження поїзда з рейок і створити серйозну небезпеку для пасажирів. У Southeastern заявили, що вже змінили планування ділянки та опублікували рекомендації для професійних водіїв щодо користування такими переїздами.

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