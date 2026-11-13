У Великій Британії наступного тижня мають представити пропозиції щодо обмеження виплат через хворобу та інвалідність для людей віком до 25 років. Ідеться про доповідь колишнього міністра Алана Мілберна, який пропонує спрямувати більше коштів на програми працевлаштування молоді, що не працює, не навчається і не проходить професійної підготовки, повідомляє Cyprus Mail.

У другому кварталі цього року у Британії налічувалося 981 тисяча людей віком від 16 до 24 років, які не були зайняті, не навчалися та не проходили підготовку. Це становило 13% цієї вікової групи. Минулого року такий показник був другим за величиною у Європі.

Рівень безробіття серед молоді у країні становить 15,6%, тоді як серед старших працівників — 3,4%. Мілберн, який готує доповідь про молодіжне безробіття, у травні попереджав про ризик появи «втраченого покоління».

Перерозподіл витрат

Мілберн раніше заявляв, що хоче змінити співвідношення витрат на соціальні виплати та підтримку працевлаштування молоді, яке нині становить 25 до 1. За його словами, це може означати зменшення фінансової підтримки для частини людей.

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Серед пропозицій — позбавити людей до 25 років доплат через стан здоров’я до стандартної допомоги з безробіття, а також перевести їх на більш обмежений варіант основної виплати з інвалідності. Водночас очікується, що ці зміни не дадуть швидкого скорочення приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів на рік, які витрачають на виплати молодим людям.

Навчання та попит роботодавців

Керівник британського підрозділу благодійної організації Generation Майкл Гуліган вважає, що потрібно розширювати програми, які вже показали результат у працевлаштуванні. За його даними, близько 70% учасників курсів Generation знайшли роботу протягом року — удвічі більше, ніж у подібних програмах у середньому.

27-річна Файса Омар розповіла, що подала понад 500 заявок на роботу без результату. Після 10-тижневого курсу Generation, орієнтованого на конкретні посади у сфері зеленої енергетики, вона знайшла роботу протягом місяця.

Представник IT-консалтингової компанії FDM Group Джеймс Туттієтт також заявив, що штучний інтелект знизив попит клієнтів на молодших офісних фахівців. За його словами, FDM Group доводиться довше навчати нових працівників перед тим, як направляти їх до клієнтів.

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