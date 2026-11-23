У Великій Британії огляд системи виплат з інвалідності рекомендує докорінно змінити процедуру оцінювання права на виплату Personal Independence Payment (PIP). Міністр у справах людей з інвалідністю сер Стівен Тіммс заявив, що нинішня система більше не відповідає своєму призначенню: від створення PIP минуло 13 років.

Як повідомляє BBC News, повний текст огляду мають оприлюднити у вівторок. Серед рекомендацій — запровадити менш обтяжливу прискорену процедуру для людей із найтяжчими захворюваннями та тих, хто отримує паліативну допомогу наприкінці життя.

Менше повторних перевірок

За словами Тіммса, люди з довічними або дегенеративними захворюваннями не повинні регулярно проходити повторні оцінювання, які можуть сприйматися як конфронтаційні та непотрібні. Він також зазначив, що спрощений порядок для таких заявників дасть змогу спрямувати ресурси оцінювачів на інші справи.

Міністр пояснив потребу реформи змінами у характері інвалідності та захворювань. Зокрема, суттєво зросла кількість заяв щодо психічного здоров’я та нейрорізноманітних станів, водночас змінилися суспільство й ринок праці.

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Паралельні плани для молоді

Огляд Тіммса розпочали після того, як уряд відмовився від плану масштабної реформи соціальних виплат, яка мала скоротити бюджетні витрати на 5 млрд фунтів стерлінгів щороку. У 2025 році понад 130 депутатів, зокрема 120 лейбористів, підписали поправку проти планів скоротити виплати, пов’язані з інвалідністю та хворобою.

Окремий огляд колишнього міністра охорони здоров’я від Лейбористської партії Алана Мілберна запропонував скасувати PIP для людей віком до 25 років і замінити її новою системою виплат. Уряд погодився перевести до неї осіб віком від 18 до 24 років також із компонента Universal Credit, пов’язаного зі станом здоров’я. Як саме обидва огляди поєднають між собою, наразі неясно.

Зростання витрат

За прогнозом, витрати на PIP до 2030 року перевищать 41 млрд фунтів стерлінгів проти 15 млрд фунтів у 2020 році. Станом на 30 квітня 2026 року цю виплату у Великій Британії отримували 4 млн людей. Благодійна організація Scope закликала уряд не послаблювати програму, наголосивши, що для багатьох людей з інвалідністю вона є життєво важливою фінансовою підтримкою.

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