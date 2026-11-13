У Британії запропонували метод виявлення дзеркального життя — ScienceAlert

Дослідники з Університету Стратклайда та Даремського університету у Великій Британії запропонували можливий принцип виявлення так званого дзеркального життя — гіпотетичних організмів, молекули яких мали б протилежну до звичної для земного життя хіральність. Роботу опублікували в журналі Royal Society Open Science, повідомляє ScienceAlert.

Метод на основі поляризованого світла

Запропонований підхід базується на круговій поляризованій люмінесценції — властивості світла, яка може вказувати на хіральність молекул. Хіральністю називають властивість структури існувати у формах, що є дзеркальними відображеннями одна одної, подібно до лівої та правої руки.

Науковці припускають, що до зразка можна додати флуоресцентні зонди, а потім вимірювати характер випромінювання. За умови, що дзеркальні організми були б хімічно подібними до звичайного земного життя, такі сигнали теоретично могли б допомогти визначити незвичну молекулярну структуру.

Метод ще не тестували

У межах цієї роботи досліди не проводили. Автори описали, як наявні технології реєстрації кругової поляризованої люмінесценції можна було б адаптувати для камер, мікроскопів та інших сканувальних пристроїв.

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Однією з переваг такого підходу дослідники називають можливість розробляти методику без створення самих дзеркальних організмів. Вони також пропонують одночасно використовувати кілька різних флуоресцентних зондів, щоб зменшити ймовірність хибнопозитивних результатів.

Наступним етапом має стати випробування зондів на звичайних клітинах. Це допоможе оцінити, як можна було б розпізнавати їхні гіпотетичні дзеркальні версії, а також удосконалити детекцію світла й флуоресцентне фарбування зразків.

Дзеркального життя досі не виявили і не створили. Водночас дослідники звертають увагу на потенційні ризики, пов’язані насамперед із гіпотетичними дзеркальними бактеріями: наявні ліки можуть не діяти на організми з іншою молекулярною хіральністю. Наукові та регуляторні структури вже закликають суворо обмежити лабораторну розробку дзеркальних бактерій.

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