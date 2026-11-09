У Британії запускають комісію для перегляду законів про азартні ігри — The Guardian

У Великій Британії запускають нову Комісію з політики щодо азартних ігор, яка проведе незалежну оцінку чинної правової бази у сфері гемблінгу та розгляне потребу в подальших реформах, зокрема можливому ухваленні нового закону. Комісію очолює професор економіки Кембриджського університету Джагджит Чадха, повідомляє The Guardian.

Збір доказів до лютого 2027 року

Під час запуску комісія звернеться до організацій та окремих осіб із закликом подавати докази й пропозиції до 12 лютого 2027 року. Після цього вона планує представити висновки та рекомендації до наступних загальних виборів у країні.

За словами Чадхи, останній комплексний незалежний перегляд законодавства про азартні ігри проводили чверть століття тому. Відтоді суттєво змінилися як сам ринок, так і технологічне середовище. Чинний Закон про азартні ігри 2005 року дедалі частіше називають «аналоговим» законодавством у цифрову епоху через розвиток онлайн-гемблінгу, прогнозних ринків і криптовалют.

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«Наша мета — ретельно й незалежно розглянути докази, зрозуміти, як працювала чинна система, оцінити вплив нещодавніх реформ і визначити, яка законодавча та регуляторна база буде доречною в наступні роки», — заявив Чадха.

Окрема увага до кінних перегонів

До повноважень комісії входить розгляд особливого статусу британських кінних перегонів у взаємозв’язку азартних ігор і спорту. Йдеться, зокрема, про законодавчо встановлений збір зі ставок та медіаправа, пов’язані з обсягом ставок.

Ставки на перегони становлять невелику частину грального ринку, проте мають важливе значення для фінансування цього виду спорту. До складу комісії увійшли фахівці з економіки, права, державної політики, охорони здоров’я та спорту. Серед них — головний економіст комісії Джеймс Рід і директор іподрому Пламптон Том Савілл, які є співавторами досліджень, присвячених фінансуванню та економічному значенню кінних перегонів.

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