У Британії запустили дві кампанії проти повернення до ЄС — The Guardian

У Великій Британії колишні учасники кампаній Vote Leave та Leave.EU запустили нові рухи, що виступають проти можливого повернення країни до Європейського Союзу. Нову групу Stay Out очолить ветеран Vote Leave Олівер Льюїс, а паралельний рух Enough Official запускає команда Leave.EU на чолі з Енді Віґмором, повідомляє The Guardian.

Два рухи проти повернення до ЄС

Stay Out підтримує колишній міністр Майкл Ґоув, який був співкерівником Vote Leave. Домінік Каммінґс, пов’язаний із Vote Leave, формальної ролі в новому русі не має. У відео Stay Out стверджується, що повторний вступ Великої Британії до ЄС коштуватиме країні 750 млн фунтів стерлінгів на тиждень. У ролику також показали кадри нещодавніх заворушень у Франції та Іспанії й застерігали щодо неконтрольованої міграції.

Віґмор заявив газеті Telegraph, що Enough Official прагне співпрацювати зі Stay Out. За його словами, цього разу між прихильниками Brexit не має бути окремих таборів, а учасники обох ініціатив готові підтримувати одне одного.

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Реакції політиків

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вважатиме «божевіллям» зробити питання Brexit головним політичним пріоритетом. Він також дав зрозуміти, що може долучитися до кампанії за збереження Великої Британії поза ЄС.

Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок сказала, що не хоче брати участі в новій кампанії навколо Brexit. Водночас вона висловила думку, що виборці вирішили б залишитися поза Євросоюзом, і закликала зосередитися на економіці, обороні, скороченні соціальних виплат та створенні робочих місць.

Льюїс повідомив, що Stay Out робитиме акцент на економічних аргументах, міграції та ризику нового загострення суспільних суперечок. Ґоув зі свого боку заявив, що рух до повторного вступу в ЄС означав би ще одне десятиліття складних переговорів і повернення до розколів у британському суспільстві.

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