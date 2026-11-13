У Великій Британії поблизу Глостера затримали 41-річного підполковника армії США Брендона Тайнера за підозрою у спробі шпигувати на користь Росії. Він був фахівцем з кадрових питань і служив у Корпусі швидкого реагування союзників НАТО, повідомляє UPI.

Підозри та тримання під вартою

За даними лондонської Метрополітен-поліції, Тайнера затримали за підозрою в отриманні або розголошенні захищеної інформації, а також у сприянні іноземним розвідувальним службам. У четвер правоохоронці отримали ордер на подальше тримання військового під вартою, тож його можуть утримувати до 19 листопада.

Розслідування проводив контртерористичний підрозділ Метрополітен-поліції у співпраці з ФБР та американськими військовими. Директор ФБР Кеш Пател заявив, що підозри у шпигунстві викликають особливе занепокоєння у США та їхніх союзників.

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Служба у структурі НАТО

Тайнер служив у казармах Імджин, де розташований штаб структури НАТО, що розробляє плани застосування сухопутних військ у разі кризи. Раніше він проходив службу в Афганістані, Іраку та Катарі.

Мотиви військового поки не встановлені. Водночас, за даними USA Today, один із посадовців заявив, що Тайнер, за наявними оцінками, не передавав розвідувальної інформації російській владі. Командувач Командування контррозвідки армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав цю справу нагадуванням про постійну загрозу з боку осіб, які мають доступ до чутливої інформації.

Реакція Росії та подальша процедура

У Російській Федерації — державі-агресорі — речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не знає обставин затримання та нібито не має до нього стосунку. За словами посадовця американського відомства, якого цитує USA Today, після висунення Тайнеру обвинувачень у Великій Британії американські військові мають притягнути його до відповідальності у США за нормами військової юстиції.

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