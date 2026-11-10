У Великій Британії поліція затримала 41-річного військовослужбовця Армії США за підозрою у сприянні Росії. За даними ABC News Australia, британські правоохоронці заявили, що затриманий є членом Армії США.

Затримання поблизу Глостера

Чоловіка затримали у вівторок поблизу міста Глостер. За інформацією поліції, затримання провели відповідно до Закону про національну безпеку.

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Поліція повідомила про підозри

Британська поліція пов'язує затримання з підозрою в тому, що чоловік допомагав Росії. ABC передає це як заяву правоохоронців, а не як встановлений факт. У короткому повідомленні не уточнюють, у чому саме могло полягати ймовірне сприяння Росії та які додаткові обставини справи відомі слідству.

На час публікації чоловік перебував під вартою в поліцейському відділку в Лондоні. Інших даних про його особу або подальші процесуальні дії британська поліція в повідомленні не навела.

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