У Великій Британії влітку 2026 року зі спекою пов’язали 5258 смертей. Це найвищий показник від початку щорічного моніторингу смертності, пов’язаної зі спекою, у 2016 році.

Як повідомляє Cyprus Mail, дані оприлюднило Агентство з охорони здоров’я Великої Британії. Для порівняння, впродовж усього літа 2022 року, яке також було спекотним, зі спекою пов’язали 2985 смертей.

Сім періодів спеки

За даними агентства, протягом літа у Британії було сім періодів спеки, які загалом тривали 41 день. Це найбільша кількість таких епізодів від початку щорічного моніторингу.

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Найбільше смертей пов’язали з періодом з 21 до 28 червня — орієнтовно 2401. Загалом під час епізодів спеки у травні та червні, за оцінками, сталося понад 3 тисячі смертей, пов’язаних із високою температурою.

Ризики для здоров’я

Сильна спека може призводити до теплового удару та зневоднення, а також загострювати серцево-судинні й респіраторні захворювання. Провідний фахівець агентства з питань екологічного здоров’я Росс Томпсон заявив, що людям важливо бути готовими не лише під час хвиль спеки, а й у довгостроковій перспективі.

Дослідники Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини також оцінили, що влітку в міських районах 30 європейських країн сталося понад 50 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою. За їхніми даними, це найвищий показник із 2000 року.

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