Археологи виявили на англосаксонському могильнику Саттон-Гу у Великій Британії незвичайне поховання без кісток. У кислому ґрунті тіло й кістки розчинилися, але затверділий пісок зберіг форму людини. Безпосередньо під цим похованням дослідники знайшли свідчення, що в тій самій могилі могла бути похована ще одна людина, повідомляє Live Science.

Поховання у піску

Археолог Національного фонду Великої Британії Ангус Вейнрайт пояснив, що такі «піщані тіла» утворюються, коли тіла й кістки розчиняються в кислому ґрунті, а їхню форму зберігає твердий пісок. За його словами, це схоже на форми деяких тіл у Помпеях.

Подібні поховання раніше вже знаходили в Саттон-Гу та на інших англосаксонських пам’ятках графства Саффолк. Нову знахідку зробили наприкінці місячних розкопок 2025 року на ділянці Garden Field. У роботах брали участь команда документального серіалу Time Team, Національний фонд і археологічна організація FAS Heritage.

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Знахідки в могилі

Поруч із похованою людиною виявили намистини, пінцет, ніж і брошку. Дослідники намагалися визначити межі могильника, час його використання та з’ясувати, чи були поховані там люди пов’язані з особою з відомого корабельного поховання Саттон-Гу.

Комплекс відомий великим корабельним похованням VII століття, яке могло належати королю Редвальду — правителю Східної Англії, що помер приблизно 627 року. Вейнрайт зазначив, що нинішні дослідження зміщують увагу з королівських курганів на звичайних жителів Східної Англії, а також їхніх предків і нащадків.

У першому епізоді нового чотирисерійного циклу Time Team фахівці також повідомили про золотий зливок в одному з поховань Garden Field, можливі залишки причалу на річці Дебен і фрагмент прикрашеної кремаційної урни. На думку експертів, піщані поховання та кремації на цій ділянці можуть бути давнішими за корабельне поховання.

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