Європейський Союз планує призначити шведського дипломата Ларса Даніельссона новим спецпосланцем із санкцій. Про це у Брюсселі, Бельгія, повідомляє Politico Europe з посиланням на двох посадовців ЄС, які говорили на умовах анонімності.

Контроль за виконанням санкцій

За даними співрозмовників видання, Даніельссон має змінити на посаді Девіда О’Саллівана. Він відповідатиме за належне виконання санкцій Євросоюзу.

На момент публікації матеріалу Politico Europe оголошення про призначення очікували в середу після щотижневого засідання Колегії єврокомісарів. Офіційного повідомлення про це в матеріалі не наводиться.

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Даніельссон був постійним представником Швеції при ЄС у 2016–2023 роках. Раніше він також консультував прем’єр-міністрів із питань зовнішньої політики.

Санкційний офіс Єврокомісії

Європейська комісія також створює Санкційний офіс. Він координуватиме роботу із санкцій між кількома департаментами, а очолити офіс має окремий посадовець.

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