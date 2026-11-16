У Брюсселі посадовців ЄС навчають протидії шпигунству — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, працівники Європейської комісії та Європейського парламенту проходять тренінги з контршпигунства, під час яких моделюють способи отримання конфіденційних даних. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох людей, обізнаних із внутрішніми заходами безпеки.

Моделювання витоку даних

Одне із занять має назву Cyber Escape Game та триває 45 хвилин. Команди до п’яти учасників отримують завдання зіграти роль шпигунів: знайти в приватному офісі якомога більше відомостей про ціль, а згодом використати зібрані дані для доступу до її онлайн-акаунтів і приватної інформації.

Один із посадовців Європарламенту, який брав участь у навчанні, розповів, що учасники шукали відомості в офісі. Метою вправи було показати, скільки інформації можна зібрати, поєднавши дані з інтернету з деталями, знайденими на робочому місці або в кошику для паперів.

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Курс розробив підрозділ кібербезпеки DG DIGIT, який відповідає за цифрові послуги Єврокомісії. Навчання доступне через внутрішню освітню систему для штатних і тимчасових працівників, а також стажерів. Інший посадовець Єврокомісії згадав вправу, під час якої учасники мали виявити в кімнаті підозрілі предмети, потенційно придатні для стеження.

Попередження про вербування

Директорат Європарламенту з питань безпеки також попереджав посадовців про сценарії так званих медових паст, коли особисті чи романтичні стосунки використовують для отримання інформації або шантажу. Працівникам радять уникати компрометуючих ситуацій і насторожено ставитися до людей, які виявляють надмірну дружність або цікавляться їхньою роботою.

Занепокоєння щодо шпигунства в Брюсселі посилилося після повідомлень про те, що угорські розвідники нібито намагалися вербувати інформаторів у структурах ЄС. Бельгійська служба державної безпеки та інші розвідувальні органи окремо проводять для депутатів Європарламенту й посадовців ЄС брифінги про загрози з боку іноземних розвідок.

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