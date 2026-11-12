У районі Флетбуш у Брукліні, США, обвалився триповерховий будинок біля будівельного майданчика. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька людей опинилися під завалами. Про це повідомляє ABC News.

Рятувальна операція на місці обвалу

Пожежників викликали до місця події близько 16:00 у середу за місцевим часом. За даними Пожежного департаменту Нью-Йорка, чотирьох постраждалих доправили до лікарні у критичному стані. Ще шістьох людей госпіталізували з незначними травмами.

На кадрах із гелікоптера десятки рятувальників розбирали уламки. Частина пожежників зосередилася на одній ділянці завалів і, ймовірно, використовувала пилку, щоб дістатися до людей. Щонайменше одну людину витягли з-під уламків та винесли на ношах.

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Будинок стояв на краю котловану

Обвалена споруда розташовувалася на межі ділянки, де для нового будівельного проєкту демонтували одноповерховий будинок. На майданчику проводили земляні роботи, а цегла й дерев'яні конструкції від обваленого будинку заповнили котлован.

Будівля, що мала спільну стіну з обваленою спорудою, залишилася стояти, однак її стіна була частково зруйнована. Це оголило внутрішні приміщення, зокрема спальню та шафи з одягом. Рятувальники продовжували пошуки вручну, залучивши собак і дрон; після настання темряви вони працювали з ліхтарями.

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