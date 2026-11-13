У Брукліні обвалився житловий будинок, загинули 8 людей — France 24

У Брукліні, США, внаслідок обвалу триповерхового житлового будинку загинули восьмеро людей, серед яких двоє дітей. Ще понад 12 осіб зазнали поранень, повідомляє France 24.

Будинок обвалився в середу вдень у сусідню ділянку розкопок, де працівники готували фундамент для запланованого будівництва. У споруді, зведеній 1930 року, були чотири квартири та комерційне приміщення на першому поверсі.

Пошукова операція завершена

Рятувальники протягом ночі шукали людей під завалами, використовуючи дрони та службових собак. У четвер вдень пожежний департамент Нью-Йорка заявив, що на місці більше не виявили жертв.

Сусідня будівля зазнала значних пошкоджень: одна зі стін була зруйнована, оголивши сходи, спальню та шафу з одягом. Причину обвалу посадовці наразі не встановили.

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Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані назвав подію руйнівною для міста, пообіцяв ретельне розслідування та заявив, що винних притягнуть до відповідальності. За його словами, влада почала перевіряти близько 100 інших будівельних майданчиків у місті, пов’язаних із п’ятьма основними структурами, що працювали на цій ділянці.

Перевірка будівельного майданчика

За документами міського департаменту будівництва, які переглянуло AFP, у квітні на сусідньому будмайданчику видали припис про припинення робіт через потенційно небезпечні умови демонтажу. Роботи, однак, продовжилися, а компанію оштрафували на 10 тисяч доларів.

Зв’язок між цими порушеннями та обвалом поки не встановлено.

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