У Брукліні під час пожежі в будинку загинули шестеро людей — The Guardian

У Брукліні, Нью-Йорк, унаслідок нічної пожежі в житловому будинку загинули шестеро людей, ще семеро дістали травм, серед них троє пожежників. Про це з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка повідомляє The Guardian.

Пожежу гасили близько трьох годин

Займання сталося приблизно о 1:40 на 58-й вулиці між Шостою та Сьомою авеню в районі Сансет-Парк. Вогонь охопив двоповерховий будинок і перекинувся на сусідню оселю. На місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб, які допомагали ліквідовувати пожежу та рятувати людей, що опинилися в пастці.

За даними пожежної служби, чотири людини загинули на місці. Ще двох людей із критичними травмами оголосили померлими в лікарні. Четверо постраждалих дістали травм, що не загрожували життю, а троє пожежників зазнали легких ушкоджень.

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Причину займання встановлюють

Пожежу вдалося взяти під контроль приблизно через три години. Причину займання розслідують. На місці виявили одну або, ймовірно, дві літій-іонні батареї, однак у пожежній службі заявили, що їхній зв’язок із виникненням пожежі наразі не встановлено.

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані подякував пожежникам і працівникам екстрених служб за роботу. Він також зазначив, що від початку року в місті сталося понад 400 пожеж, пов’язаних з електровелосипедами. Літій-іонні батареї використовують, зокрема, в електровелосипедах, зарядних пристроях і побутових пристроях.

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