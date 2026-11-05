У Брукліні під час пожежі в будинку загинули шестеро людей — The Guardian
У Брукліні, Нью-Йорк, унаслідок нічної пожежі в житловому будинку загинули шестеро людей, ще семеро дістали травм, серед них троє пожежників. Про це з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка повідомляє The Guardian.
Пожежу гасили близько трьох годин
Займання сталося приблизно о 1:40 на 58-й вулиці між Шостою та Сьомою авеню в районі Сансет-Парк. Вогонь охопив двоповерховий будинок і перекинувся на сусідню оселю. На місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб, які допомагали ліквідовувати пожежу та рятувати людей, що опинилися в пастці.
За даними пожежної служби, чотири людини загинули на місці. Ще двох людей із критичними травмами оголосили померлими в лікарні. Четверо постраждалих дістали травм, що не загрожували життю, а троє пожежників зазнали легких ушкоджень.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Причину займання встановлюють
Пожежу вдалося взяти під контроль приблизно через три години. Причину займання розслідують. На місці виявили одну або, ймовірно, дві літій-іонні батареї, однак у пожежній службі заявили, що їхній зв’язок із виникненням пожежі наразі не встановлено.
Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані подякував пожежникам і працівникам екстрених служб за роботу. Він також зазначив, що від початку року в місті сталося понад 400 пожеж, пов’язаних з електровелосипедами. Літій-іонні батареї використовують, зокрема, в електровелосипедах, зарядних пристроях і побутових пристроях.