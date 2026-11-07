У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей — RMF24

У Кракові, Польща, у будинку особи, яку в RMF24 назвали нападником у суботній стрілянині, знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, загиблими є дві жінки та чоловік.

Що відомо

Як повідомляє RMF24, тіла виявили в будинку нападника. Інформацію про це оприлюднив глава польського уряду. Туск повідомив про знахідку після трагічних подій у місті.

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Стрілянина сталася в суботу в Кракові. У матеріалі зазначено, що докладніша інформація очікується згодом.

Заява Дональда Туска

Під час наради з міністрами та службами Туск заявив, що Польща досі не стикалася з настільки драматичними випадками тероризму. Прем’єр назвав стрілянину жорстоким терактом і відзначив самовідданість та героїзм поліцейських після подій у місті.

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