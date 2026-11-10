У Бухаресті висунули обвинувачення шістьом працівникам лікарні — Romania Insider

У Румунії шістьом працівникам лікарні Святого Пантелеймона в Бухаресті висунули обвинувачення у справі, відкритій після серії підозрілих смертей. За інформацією Romania Insider, серія смертей почалася у 2023 році.

Версія прокурорів

За даними прокурорів, медичний персонал нібито навмисно зменшував дози препаратів, які пацієнтам подавали через інфузійні помпи. Також, за версією прокурорів, працівники зменшували кількість кисню, що надходила пацієнтам у відділенні інтенсивної терапії. Прокурори вважають, що це робили, щоб прискорити смерть пацієнтів.

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Обставини справи

У матеріалі також зазначено, що під час серцево-легеневої зупинки у пацієнтів персонал нібито свідомо допускав настання смерті. Йдеться про тих самих шістьох працівників лікарні, яким висунули обвинувачення у цій справі. Матеріал оприлюднили 10 листопада 2026 року.

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