У бунтах у в’язницях Еквадору загинули вісім ув’язнених — The Hindu

В Еквадорі 22 жовтня 2026 року під час заворушень у двох в’язницях загинули вісім ув’язнених, ще 10 людей зазнали поранень. Про це повідомили посадовці пенітенціарної системи країни, пише The Hindu.

Загиблі у двох установах

У пенітенціарній установі Котопахі посадовці повідомили про загибель чотирьох осіб, позбавлених волі. Ще четверо загинули у в’язниці Пічинча.

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Повідомлення пенітенціарної служби

За даними видання, заворушення сталися у четвер, 22 жовтня. Агентство, відповідальне за управління в’язницями Еквадору, повідомило про ці втрати. У повідомленні не наведено деталей про причини заворушень, стан поранених чи інші обставини подій.

З 2021 року у в’язницях Еквадору загинули понад 500 ув’язнених. На опублікованій разом із матеріалом фотографії AFP військовослужбовці патрулюють біля тимчасового центру утримання Пічинча в Кіто 22 жовтня.

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