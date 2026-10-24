У Буркіна-Фасо відновили смертну кару за тяжкі злочини — NDTV World

У Буркіна-Фасо перехідний парламент 20 жовтня 2026 року одностайно схвалив новий кримінальний кодекс, який відновлює смертну кару за тяжкі злочини, зокрема тероризм, державну зраду та шпигунство. За закон проголосував 71 депутат. Він скасовує рішення 2018 року про відмову від смертної кари.

Покарання за тероризм і шпигунство

Як повідомляє NDTV World, остання відома страта в країні відбулася у 1988 році. Міністр юстиції Едассо Родріг Байала обґрунтував посилення покарань потребою протидіяти тероризму та зміцнювати національну безпеку.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала повернення смертної кари, застерігши, що її можуть застосовувати проти політичних опонентів і що це здатне посилити вже наявні обмеження громадянських свобод. Amnesty International також виступає проти смертної кари, називаючи її незворотним порушенням права на життя.

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Призупинення конкурсів краси

Окремо Міністерство комунікацій, культури, мистецтв і туризму Буркіна-Фасо 8 червня 2026 року призупинило проведення конкурсів краси по всій країні. Влада заявила, що обмеження діятимуть до запровадження нових правил, які мають забезпечити відповідність таких заходів національним традиціям, культурній ідентичності та соціальним цінностям. На цей період також припинили видавати дозволи на проведення конкурсів.

У серпні уряд започаткував національний науковий конкурс HAKILI Mousso для молодих жінок, щоб заохотити їх до навчання математики, фізики та хімії. У програмі взяли участь 84 учасниці, а найкращі з них отримали відзнаки й освітню підтримку. Буркіна-Фасо перебуває під військовим правлінням відтоді, як Ібрагім Траоре захопив владу у вересні 2022 року.

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