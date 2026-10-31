У Бутані планують звести 108 ступ із реліквіями з Індії — The Hindu

У бутанському місті Гелепху 1 листопада планують одночасно звести 108 джангчуб-чортенів — ступ просвітлення. До більшості з них мають помістити буддійські реліквії, походження яких пов’язують з Індією, повідомляє The Hindu.

Ступи споруджуватимуть уздовж 12-кілометрової ділянки річки Мау-Чху. Згідно з проєктом, кожна споруда матиме висоту 15 метрів, а відстань між ними становитиме 108 метрів.

Реліквії та проєкт

Центральний монастирський орган Бутану повідомив, що буддисти з Малайзії, Сінгапуру, Тайваню, Таїланду й Бутану пожертвували сотні реліквій — переважно кістки та волосся. За словами Чотена Дорджі, головного секретаря одного з наставників монастирського органу, Малайзія передала три набори по 108 реліквій Будди, просвітлених святих і шанованих лам. Ще багато реліквій надійшло з Таїланду, а більшість із них, за його словами, було встановлено як такі, що походять з Індії.

Реліквії є частиною «зунгу» — сакрального наповнення, яке в буддійській традиції уособлює просвітлені тіло, мовлення та розум Будди. До нього також можуть входити танки, статуї, коштовне каміння, сувої з мантрами та інші священні предмети.

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Духовна основа міста

Одночасне спорудження ступ має стати духовною основою Gelephu Mindfulness City — проєкту, який король Бутану Джігме Кхесар Намг’єл Вангчук бачить як глобальний економічний центр, орієнтований на духовність. Гелепху розташований приблизно за 240 кілометрів на південь-південний схід від Тхімпху та межує з індійським округом Чіранг у штаті Ассам.

Король оголосив проєкт 108 26 лютого, назвавши його випробуванням національного характеру, а не лише спробою встановити світовий рекорд. У ньому мають взяти участь 40 тисяч підготовлених волонтерів. Орієнтовна вартість однієї ступи становить 200 тисяч доларів, а кошти на проєкт надходили від людей, родин, громад та установ з різних країн.

У Бутані 1 листопада відзначають День сходження Будди з небес і День матері. Цього дня також припадає 18-та річниця коронації Джігме Кхесара Намг’єла Вангчука.

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