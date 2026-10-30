У Бутані прорвало льодовикове озеро, постраждалих немає — Channel NewsAsia

У Бутані прорив льодовикового озера Шинтапху спричинив паводок, що змив інфраструктуру біля природних гарячих джерел Гаса-Цачу. Про загиблих або поранених не повідомляли, передає Channel NewsAsia з посиланням на державного мовника BBS.

Збитки біля гарячих джерел

Гаса-Цачу — популярна туристична локація на півночі Бутану. За даними BBS, точний масштаб руйнувань після нічного паводку було складно встановити через темряву та сильну течію води. Мовник також повідомив, що потік міг змити два збірні мости Бейлі, які складаються з переносних попередньо виготовлених секцій.

Історичний Пунакха-дзонг закрили на невизначений термін з міркувань громадської безпеки.

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Евакуація та перекрита дорога

Національна газета Бутану Kuensel повідомила, що людей із району евакуювали до того, як паводок досяг цієї місцевості. Частину дороги до села Лая, де розташовані гарячі джерела, змило водою. Дорогу закрили для руху на невизначений термін.

У 2021 році Гаса-Цачу також постраждав від раптового паводку, коли річка Мочху змінила русло та пройшла через цю місцевість.

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