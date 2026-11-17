На Великому адронному колайдері поблизу Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції, фізики отримали перші свідчення надзвичайно рідкісного розпаду, відомого як B0→μ+μ−. За оцінкою дослідників, такий процес відбувається приблизно в одному випадку на 10 мільярдів beauty-частинок.

Про результат, представлений 3 листопада на семінарі CERN, повідомляє Live Science. Робота доступна у форматі препринту та ще не пройшла рецензування.

Пошук рідкісного розпаду

Дослідження виконали на експерименті LHCb, створеному для вивчення beauty-кварків. Ці субатомні частинки утворюються під час зіткнень у колайдері й існують приблизно півтори трильйонних частки секунди, перш ніж розпастися.

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У 2024 році LHCb модернізували, що дало змогу розрізняти різні типи частинок. Дослідники також застосували методи машинного навчання, щоб придушити значний обсяг фонового шуму. За словами співавтора роботи, фізика Кембриджського університету Гаррі Кліффа, нині експеримент за рік реєструє стільки даних про розпади beauty-частинок, скільки раніше збирав за десять років.

Перевірка Стандартної моделі

Результат узгоджується з прогнозами Стандартної моделі фізики частинок, тому ознак нових частинок або фізики поза межами цієї моделі наразі не виявили. Водночас дослідження таких процесів дає змогу вивчати надмалий масштаб — зептометри, тобто трильйонні частки нанометра.

Науковці сподіваються, що майбутні точні вимірювання сотень таких розпадів дозволять перевірити можливі відхилення від Стандартної моделі. Вони також планують модернізувати LHCb, щоб використати заплановане на 2030-ті роки підвищення світності Великого адронного колайдера.

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