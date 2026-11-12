У Чаді система RISQ знизила смертність дітей із гострим недоїданням — News-Medical

У Чаді система оцінювання тяжкості стану RISQ допомогла знизити смертність серед дітей із гострим недоїданням, які проходили амбулаторне лікування. У дослідженні за участю понад 10 тисяч дітей смертність у групі RISQ становила 0,47%, тоді як за стандартного догляду — 0,82%, повідомляє News-Medical.

Дослідження у 34 медичних центрах

Випробування провели у 34 громадських медичних центрах програми ALIMA в Нгурі, Чад. Половина центрів застосовувала систему Responses to Illness Severity Quantification, або RISQ, а інші працювали за стандартним підходом до лікування недоїдання. Дослідники зазначили, що використання RISQ дало змогу запобігти одній смерті на кожні 282 дитини порівняно зі звичайною практикою.

Госпіталізація знадобилася 3,9% дітей у групі RISQ і 6% дітей у групі стандартного догляду. Загальна кількість днів, проведених дітьми в лікарні, скоротилася приблизно на третину. Результати опублікували в журналі The Lancet Primary Care.

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Як працює система

RISQ створили фахівці лікарні The Hospital for Sick Children, організації Alliance for International Medical Action та University of Maiduguri Teaching Hospital у Нігерії. Інструмент призначений для медпрацівників у громадах з обмеженими ресурсами, де рішення про скерування дитини до лікарні часто доводиться ухвалювати без спеціалізованих тестів і консультацій.

Під час огляду медпрацівники оцінюють сім клінічних показників: частоту серцебиття й дихання, дихальні зусилля, насичення крові киснем, температуру тіла, подачу кисню та рівень свідомості. На основі сукупної оцінки система надає рекомендації щодо подальших дій — продовження планового лікування або направлення до лікарні.

За даними дослідників, 85% медпрацівників після ознайомлення із системою вважали її корисною для своєї практики, а 78% почувалися впевнено у користуванні нею. ALIMA також розробляє та тестує версію RISQ у вигляді мобільного застосунку для впровадження в подібних умовах.

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