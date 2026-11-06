У Чангі знайшли 105 карток One Piece вартістю S$400 тисяч — Channel NewsAsia

В аеропорту Чангі в Сінгапурі під час перевірки багажу 31-річного громадянина країни виявили 105 колекційних карток One Piece, орієнтовна вартість яких становить S$400 тисяч, або близько US$312 тисяч. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Імміграційно-контрольне управління Сінгапуру.

Перевірка багажу

Інцидент стався 2 листопада 2026 року в терміналі 4. Працівники управління направили чоловіка до зони огляду багажу та запитали, чи має він речі для декларування. Він заявив, що перевозить дві колекційні картки.

Під час сканування працівники помітили аномалії в одній із валіз. Під час подальшої перевірки вони знайшли 105 різних карток One Piece, а також браслет люксового бренду.

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Справу передали митниці

Матеріали передали до Митної служби Сінгапуру для подальшого розслідування. В Імміграційно-контрольному управлінні нагадали мандрівникам про обов’язок декларувати новопридбані товари та сплачувати мито й податок на товари та послуги, якщо вони перевищують встановлені пільгові ліміти.

One Piece — японська манґа й аніме-франшиза, що має офіційну карткову гру; рідкісні картки можуть коштувати тисячі доларів. У жовтні 2025 року в іншого сінгапурця в аеропорту Чангі знайшли картки Pokémon вартістю понад S$30 тисяч.

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