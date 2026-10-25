У Чарлвіллі популяція сцинків яка зросла з 10 до 28 — ABC News Australia

В австралійському Чарлвіллі чисельність сцинків яка на чотирьох огороджених ділянках зросла приблизно з 10 до 28 особин. Огорожі навколо середовищ існування виду три роки тому встановили в межах проєкту, який очолив аспірант Університету Південного Квінсленду Стівен Пек, повідомляє ABC News Australia.

Захист від інтродукованих хижаків

За словами Пека, на неогороджених ділянках під час відлову він знаходив одну або дві ящірки, тоді як на одній із захищених — 12. Огорожі не допускають до сцинків інтродукованих хижаків, зокрема котів і лисиць, але не перешкоджають пересуванню природних хижаків — змій і птахів.

Дослідник ідентифікує окремих тварин за унікальними візерунками на підборідді. Він також зафіксував, що частина сцинків, народжених і вирощених усередині огороджень, після досягнення довжини близько 400 міліметрів оселилася за їх межами. За словами Пека, так виникли чотири колонії, засновані тваринами, які народилися та подорослішали на захищених територіях.

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Сімейні групи та нові ділянки

Сцинки яка можуть жити до 30 років, утім зазвичай не віддаляються від звичного місця. Вони мешкають сімейними групами, що зазвичай складаються з неспорідненої пари дорослих особин і кількох поколінь потомства. Така прив’язаність до невеликої території робить вид уразливим до розчищення земель та інтродукованих хижаків.

Тварини традиційно використовували нори вомбатів і білбі, а тепер також заселяють кролячі нори. Пек вважає це ознакою здатності виду адаптуватися. У Чарлвіллі нещодавно огородили ще три ділянки.

Еколог Університету Монаша Девід Чаппл зазначив, що дослідження демонструє значення локального контролю загроз. За його словами, в Австралії нині 127 видів рептилій вважають такими, що перебувають під загрозою зникнення.

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