У частині штатів США зростають передозування стимуляторами — The Guardian

У частині штатів США зростає кількість передозувань, пов’язаних зі стимуляторами, попри зниження смертей від передозувань за участю фентанілу. Як повідомляє The Guardian, попередні дані Центрів контролю та профілактики захворювань США свідчать, що 2025 року смертність від передозувань за участю фентанілу вперше знизилася до допандемічного рівня в масштабах країни.

Водночас кількість смертей, пов’язаних із кокаїном, зросла у 13 штатах, а з метамфетаміном — у восьми. В Аризоні нефатальні передозування стимуляторами досягають рекордно високих показників. Лікар невідкладної та адиктологічної медицини із Сакраменто Тейлор Ніколс заявив, що стимулятори заповнили прогалину, яка виникла зі спадом передозувань фентанілом.

Симптоми можуть відрізнятися

Метамфетамін і кокаїн є найпоширенішими незаконними стимуляторами. На відміну від передозування опіоїдами, яке часто можна розпізнати за різким уповільненням або зупинкою дихання, передозування стимуляторами може мати різні прояви.

За словами фахівців, надмірна стимуляція створює навантаження на серце та мозок і може призвести до інфаркту або інсульту. Небезпечними симптомами також є задишка, судоми та біль у грудях. У разі таких ознак у США рекомендують негайно звертатися до екстреної служби за номером 911.

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Якщо людина непритомніє під час передозування стимуляторами, це може вказувати на одночасне вживання опіоїдів. У такій ситуації безпечно застосувати налоксон, який може нейтралізувати можливий опіоїдний компонент передозування, хоча він не лікує передозування стимуляторами.

Ризики спеки та психозу

Високі дози стимуляторів особливо небезпечні за спекотної погоди, оскільки можуть спричинити гіпертермію — підвищення температури тіла, що загрожує ушкодженням мозку або смертю. Люди під дією стимуляторів можуть забувати їсти й пити, тому підтримання водного балансу може зменшити ризик перегріву.

Парамедик із Північної Кароліни Далтон Барретт радить до прибуття швидкої допомоги зменшувати зовнішні подразники: вимикати гучну музику, прибирати яскраве світло та уникати скупчення людей. Тривале вживання стимуляторів без сну також здатне викликати психоз і параною.

Більшість смертельних передозувань стимуляторами пов’язані з іншими речовинами. Водночас директор гарячої лінії SafeSpot Overdose Hotline Стівен Мюррей зазначив, що найвищий ризик смерті від самих стимуляторів мають чоловіки старшого віку із проблемами серцево-судинного здоров’я.

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