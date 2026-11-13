У Чехії дослідили кам’яну форму для списів, якою підпирали сарай — ScienceAlert

У селі Моркувки в Моравії, Чехія, дослідили рідкісну кам’яну форму доби пізньої бронзи для лиття наконечників списів. Артефакт у 2007 році під час земляних робіт на власній ділянці знайшов J. Tomanec. Раніше одну половину форми використовували як підпору для старого сараю, повідомляє ScienceAlert.

Форма для лиття списів

Знахідка виготовлена з ріолітового туфу — вулканічної породи. Її довжина сягає 227 міліметрів, а вага становить близько кілограма. Це одна половина форми, яку використовували для відливання втульчастого наконечника списа з поздовжніми ребрами.

Чеські дослідники, зокрема фахівці Моравського музею, де нині зберігається предмет, проаналізували його методом рентгенофлуоресцентного аналізу та рентгенівської дифракції. Результати дослідження опублікували в журналі Archeologické rozhledy у середині 2025 року.

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Сліди використання

Численні тріщини та склоподібні бульбашкові шлакові утворення, за висновком дослідників, вказують на інтенсивне використання форми приблизно 3–3,3 тисячі років тому, за часів культури полів поховальних урн у пізній бронзовій добі.

Ливарна конструкція складалася з трьох частин: двох половин форми, які скріплювали мідним дротом, а порожнину заповнювали олов’янистою бронзою. Металевий або глиняний стрижень утворював втулку, завдяки якій готовий наконечник можна було закріпити на дерев’яному держаку.

У Моравії достовірно зафіксовано лише дві інші подібні форми, тоді як у Карпатському басейні, зокрема в Угорщині та Трансильванії, такі технології трапляються частіше. Дослідники припускають, що ріолітовий туф міг походити з району гір Бюкк на півночі Угорщини. На їхню думку, знахідка є свідченням того, що сировину для виробництва кам’яних форм могли перевозити Центральною Європою на десятки або сотні кілометрів.

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