У Чехії планують запровадити кримінальну відповідальність за агресивне водіння, незаконні дорожні перегони та втечу від поліції, якщо такі дії створюють загрозу життю або здоров’ю людей. Ініціатива також передбачає суворіші покарання для водіїв, які сіли за кермо під впливом алкоголю або наркотиків, повідомляє Radio Prague International.

Небезпечні маневри можуть стати злочином

Міністр юстиції Чехії Єронім Тейц заявив, що частину порушень, які нині класифікують як проступки, слід віднести до кримінальних правопорушень. Ідеться, зокрема, про різке гальмування перед іншим автомобілем, витіснення машин із дороги під час обгону та небезпечні обгони через подвійну суцільну лінію, що змушують водіїв зустрічного транспорту маневрувати.

За останнє десятиліття чеська поліція зареєструвала 28 тисяч дорожньо-транспортних пригод, спричинених агресивним водінням. Унаслідок цих аварій загинули 260 людей, ще майже 900 дістали тяжкі травми.

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Суворіші строки за нетверезе водіння

Кримінальними правопорушеннями також можуть визнати втечу від поліції та незаконні автоперегони, коли вони наражають на небезпеку інших учасників руху. Поліція зареєструвала сім випадків незаконних перегонів три роки тому, у 2024 році розслідувала 64, а торік — понад 250.

Нині за керування транспортом у стані сп’яніння в Чехії можна отримати до трьох років ув’язнення. За новими планами, у найтяжчих випадках, коли нетверезий водій спричинив смерть або тяжкі травми щонайменше двох людей, максимальний строк може зрости до 10 років. Тейц висловив сподівання, що законодавство набуде чинності на початку 2028 року.

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