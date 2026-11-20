У Чехії за перші дев’ять місяців 2026 року діагностували 230 нових випадків ВІЛ-інфекції. Це другий найвищий показник від початку моніторингу у 1985 році, повідомляє Radio Prague International з посиланням на Державний інститут охорони здоров’я та Чеське товариство допомоги хворим на СНІД.

Другий показник від 1985 року

Найбільшу кількість нових випадків ВІЛ у Чехії зафіксували у 2016 році, коли зареєстрували 242 випадки. Понад половина людей, яким цього року встановили новий діагноз, є іноземними громадянами з дозволом на довгострокове проживання в Чехії.

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Найпоширенішим шляхом передачі ВІЛ залишається сексуальний контакт. У 55% випадків ішлося про сексуальні контакти між чоловіками, ще у 28% — про гетеросексуальні контакти. Найбільше нових випадків зареєстрували у Празі.

Безкоштовне тестування

Із 23 до 30 листопада у понад 100 пунктах по всій Чехії проводитимуть безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ. Також пропонуватимуть тести на гепатити B і C та сифіліс. За даними джерела, рання діагностика дає змогу своєчасно розпочати лікування та запобігати подальшій передачі інфекції.

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