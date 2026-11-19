У Чехії Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки зареєструвало 31 кіберінцидент у жовтні. Це другий найвищий місячний показник за останній рік: більше випадків було лише в січні, коли агентство зафіксувало 32 інциденти.

Показник перевищив середній рівень

Торік середня кількість кіберінцидентів на місяць становила приблизно 17. Отже, жовтневий показник перевищив середньомісячний рівень попереднього року.

За даними, оприлюдненими агентством, більшість випадків були пов’язані з несанкціонованим доступом до систем. Як повідомляє Radio Prague International, серед основних цілей атак були навчальні заклади та промислові компанії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Цілі атак і класифікація інцидентів

Атакувальники націлювалися на облікові записи користувачів, вебсайти та поштові сервери, часто отримуючи доступ через фішингові спроби.

Із 31 інциденту 26 класифікували як менш серйозні, ще п’ять — як значні. Інцидентів, віднесених до категорії особливо значних, у жовтні не зафіксували.

Читай нас у