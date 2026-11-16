У Чехії зібрали рекордні 800 тонн пожертв — Radio Prague International

Під час осінньої продовольчої акції в магазинах по всій Чехії зібрали загалом 800 тонн товарів. Це найвищий результат за 13-річну історію кампанії, повідомляє Radio Prague International.

Новий рекорд кампанії

За даними організаторів, цей обсяг приблизно на 11% перевищив попередній осінній рекорд, установлений торік. Збір товарів у магазинах по всій країні відбувся в суботу в межах осінньої кампанії.

Кампанія триває 13 років. Пожертви збирають у магазинах, а також через інтернет-магазини, які беруть участь у благодійній акції.

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Пожертви приймають онлайн

Долучитися до збору через інтернет-магазини-учасники ще можна до 24 листопада. Зібрані товари передадуть людям, які потребують допомоги, зокрема літнім людям, що живуть самі, та одиноким батькам.

Онлайн-пожертви, зроблені через магазини, що беруть участь у кампанії, також призначені для людей у скрутному становищі.

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