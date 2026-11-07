У Чилі незалежні перевізники контейнерів у порту Сан-Антоніо 6 листопада припинили страйк після домовленості про підвищення тарифів на перевезення на 8%. Блокада контейнерних майданчиків тривала з пізнього вечора 28 жовтня, коли розпочинався сезон експорту черешні, повідомляє The Rio Times.

Через блокаду перше судно спеціального сервісу для перевезення черешні вирушило з сусіднього Вальпараїсо, а не із Сан-Антоніо.

Умови домовленості

Окрім підвищення тарифів, незалежні перевізники зможуть напряму брати участь у тендерах на контракти вантажних компаній. Подальші зміни тарифів визначатимуть за формулою, яка враховує індекс вартості автомобільних вантажних перевезень Національного інституту статистики Чилі та ціну дизельного пального.

Державна корпорація розвитку Corfo надаватиме малим транспортним компаніям кредити на обіговий капітал і придбання нових автомобілів. Розмір позик становитиме від 2 тис. до 14 тис. UF — приблизно від 85 тис. до 595 тис. доларів США за курсом на 6 листопада.

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Сторони також погодили систему реєстрації вантажівок, за якою незареєстрованим транспортним засобам заборонять в’їзд до порту. У джерелі не вказано, яка компанія адмініструватиме цю систему.

Вплив на експорт

Страйк очолила асоціація незалежних портових перевізників Agreporsai. Її президент Мануель Арая заявляв, що тарифи на перевезення не переглядалися, хоча вартість дизельного пального від 2022 року майже подвоїлася. Перевізники також виступали проти чотирьох нових електронних пунктів оплати на трасі 78, яка веде до порту.

За даними об’єднання перевізників, станом на 3 листопада блокада не дозволила доправити до порту понад 3 тис. контейнерів і вивезти приблизно стільки ж. Сан-Антоніо є важливим пунктом відправлення чилійської черешні до Китаю: у сезоні 2025–2026 порт обробив понад 16,5 тис. контейнерів цієї продукції.

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