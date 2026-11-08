У Чилі пустеля Атакама переживає найбільше цвітіння за 30 років — NPR

У пустелі Атакама на півночі Чилі після рясних зимових дощів розпочалося найбільше й найяскравіше цвітіння за останні 30 років. Великі ділянки пустелі вкрилися рожевими, жовтими, бузковими та фіолетовими квітами. Як повідомляє NPR, опади, пов’язані із суперциклом Ель-Ніньйо, у деяких районах стали найсильнішими від початку метеоспостережень у 1950-х роках.

У липні та серпні зливи спричинили раптові повені: десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, сотні людей евакуювали. Водночас вода проникла глибоко в пересохлий ґрунт і дала змогу прорости мільйонам насінин, цибулин і бульб, які десятиліттями перебували під піском у стані спокою.

Понад 200 видів рослин

Нині в Атакамі цвітуть понад 200 видів рослин. Науковці фіксують квітучі ділянки там, де квіти раніше не реєстрували, і припускають, що цибулини зберігалися в ґрунті ще до початку детальних досліджень феномену у 1997 році.

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Адміністратор національного парку Льянос-де-Чальє Моїсес Грімберг назвав пустелю природним банком насіння, який оживає після дощів. За його словами, рослини мають лише два-три місяці, щоб завершити життєвий цикл. Серед найпомітніших видів — ендемічна гарра-де-леон із багряними квітами, що росте лише на кількох милях цього узбережжя Атаками.

Науковці збирають зразки

Біологи чилійського національного банку насіння INIA збирають зразки для лабораторного аналізу до завершення короткого сезону цвітіння. Банк насіння прагне зберегти генетичний матеріал рослин та їхні унікальні пристосування до екстремальних посушливих умов.

Цвітіння також привабило туристів: парк, який зазвичай відвідують близько 10 тисяч людей на рік, лише за кілька тижнів прийняв 15 тисяч відвідувачів. За прогнозом, цвітіння триватиме до середини листопада. Губернатор регіону Атакама Мігель Варгас розпочав процес домагання визнання феномену об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

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