У чотирьох державних лікарнях Чилі дослідники перевірили модель штучного інтелекту, яка за зображеннями планового ультразвукового дослідження прогнозувала дату пологів. Як повідомляє News-Medical, ретроспективний аналіз охопив дані 2550 вагітностей.

Для пар вагітностей, де одна згодом завершилася передчасними пологами, а інша — ні, модель за УЗД-зображеннями приблизно на 23-му тижні у 86% порівнянь визначала вагітність, що завершилася ранніми пологами. Для цього вона використовувала лише зображення УЗД.

Точність прогнозу дати пологів

Для дітей, які народилися передчасно, прогнозована моделлю дата пологів у 71% випадків відрізнялася від фактичної не більш як на два тижні. Середня похибка становила близько 11 днів. У всій вибірці прогнозована дата була в межах двох тижнів від фактичної більш ніж у дев’яти випадках із десяти.

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Результат спостерігали як для спонтанних передчасних пологів, так і для ранніх пологів, запланованих лікарями за медичними показаннями. Приблизно третина учасниць були мігрантками, а точність моделі, за даними авторів, була подібною для чилійок і мігранток. Показники також зберігалися серед жінок, яким не робили УЗД на ранніх термінах вагітності.

Потрібне проспективне дослідження

Дослідження було ретроспективним, тому медичну допомогу учасницям не надавали на підставі висновків ШІ. Автори назвали результати щодо передчасних пологів попередніми та зазначили, що наступним етапом має бути проспективне дослідження.

Роботу під керівництвом доктора Родріго Альєнде-Ферради опублікували в журналі npj Digital Medicine. Альєнде-Феррада є стратегічним радником Ultrasound AI, а компанія надала дослідникам вебплатформу для завантаження знеособлених УЗД-зображень. У США продукт Delivery Date AI не призначений для прогнозування передчасних пологів.

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