У Чилі виявили на 93% менше незаконних перетинів кордону — The Rio Times

У північному Чилі з січня до серпня 2026 року поліція виявила 286 іноземців після незаконного перетину кордону. За аналогічний період 2025 року таких осіб було 4393, тож показник скоротився на 93%, повідомляє The Rio Times з посиланням на Слідчу поліцію Чилі (PDI) та Національну міграційну службу Sermig.

Дані на окремих пунктах

Найбільше виявлених осіб у 2026 році зафіксували в Чакаллуті, поблизу міста Аріка на кордоні з Перу, — 191. Ще 85 осіб виявили в Колчане — високогірному населеному пункті біля кордону з Болівією. На пунктах Чунгара, Ольяґуе та Вісвірі зареєстрували відповідно чотири, чотири та два випадки.

У Колчане кількість виявлених незаконних перетинів скоротилася з 4087 до 85, або на 97,9%. За даними карабінерів, у 2022 році на півночі країни зафіксували 27 276 незаконних в’їздів, у 2023-му — 20 014, у 2024-му — 23 449, а у 2025 році — 7530.

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Заходи на кордоні та різні підрахунки

Президент Чилі Хосе Антоніо Каст, який обійняв посаду у березні 2026 року, розпорядився подвоїти військову присутність на північному кордоні та споруджувати траншеї для перекриття неофіційних маршрутів. До серпня було завершено 26 кілометрів траншей — половину запланованого на 2026 рік обсягу.

Кількість негайних повернень на кордоні у період із березня до серпня скоротилася з 2553 у 2025 році до 380 у 2026-му. Водночас із січня до липня 1330 іноземців залишили Чилі на підставі рішень про видворення — на 76% більше, ніж роком раніше.

Уряд також наводить інший показник: кількість зареєстрованих справ про в’їзд через неофіційні переходи з січня до липня зменшилася на 33% — з 16 788 до 11 242. Двоє депутатів від опозиції попросили владу оприлюднити методику підрахунку цих даних. Наведена статистика стосується виявлених перетинів і не показує, скільки людей могли перетнути кордон непоміченими.

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