У Чилі затримали пасажира через заяву про вибухівку на рейсі LATAM — The Rio Times

У Чилі поліція затримала пасажира рейсу LATAM Airlines 745 із Сантьяго до Сан-Паулу після того, як він заявив, що має при собі вибухівку. Чилійське управління цивільної авіації DGAC після перевірки повідомило, що загрозу виключено, повідомляє The Rio Times.

Перевірка в аеропорту Сантьяго

Інцидент стався в суботу, 7 листопада 2026 року, в міжнародному аеропорту Артуро Меріно Бенітеса в Сантьяго. Рейс прямував до аеропорту Гуарульюс, який обслуговує Сан-Паулу в Бразилії.

За даними DGAC, процедуру безпеки щодо рейсу провели фахівці підрозділу авіаційної безпеки AVSEC. Підставою стала заява пасажира про нібито наявність у нього вибухівки.

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Затримання пасажира

Після завершення процедури DGAC заявило про відсутність загрози. Пасажира затримала чилійська детективна поліція PDI.

Влада не оприлюднила ім'я, вік, громадянство та мотив пасажира. Також невідомо, чи висунули йому обвинувачення, що саме перевіряли фахівці та чи виявили будь-які предмети.

У заяві DGAC не уточнювали, чи затримали виліт рейсу LATAM 745 і коли літак вирушив до Бразилії. Інформації від авіакомпанії LATAM або поліції PDI щодо цього випадку джерело не наводить.

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