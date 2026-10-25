У чотирьох регіонах Китаю завершили партійні з’їзди — South China Morning Post

У Китаї в провінціях Аньхой, Хенань, Шаньсі та Сіньцзян-Уйгурському автономному районі завершили партійні з’їзди, на яких сформували нові постійні комітети на п’ятирічний термін. Це частина циклу оновлення регіонального керівництва Комуністичної партії Китаю, повідомляє South China Morning Post.

Графік регіональних з’їздів

Усі провінції Китаю проводять власні партійні з’їзди напередодні національного партійного з’їзду, запланованого на наступний рік. На регіональних зустрічах визначають плани розвитку на наступні п’ять років, а також вирішують кадрові питання щодо збереження посад, відставок і підвищень чиновників.

Очікується, що весь процес завершиться до червня. До кінця року з’їзди мають провести 14 провінцій, а нових партійних секретарів і губернаторів уже призначили у десяти з них. Наступного року місцеві партійні з’їзди також відбудуться у Пекіні, Шанхаї, Тяньцзіні та Чунціні — містах центрального підпорядкування, чиї партійні секретарі зазвичай входять до Політбюро.

Кадрові перспективи

Рішення на місцевому рівні можуть вказувати на майбутній склад 21-го Центрального комітету Компартії Китаю. Призначені найближчими місяцями партійні секретарі та губернатори провінцій майже напевно отримають повне членство в цьому органі. Треті за рангом регіональні посадовці, імовірно, стануть кандидатами в члени Центрального комітету.

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В Аньхої міністра промисловості Лі Лечена, який уже був членом Центрального комітету, минулого місяця призначили партійним секретарем провінції. Виконувачем обов’язків губернатора став Ван Дунвей, а третій за рангом чиновник Шань Сянцянь, за оцінкою видання, може стати кандидатом у члени Центрального комітету.

У Сіньцзяні Чень Сяоцзян зберіг посаду партійного секретаря, а Еркін Туніяз — посаду голови регіонального уряду. Обидва вже є членами Центрального комітету. За партійною практикою, партійний секретар регіону також може отримати місце в Політбюро.

Неформальні вікові межі

Джерело, обізнане з кадровою роботою в партії, повідомило про неформальні вікові межі: для двох найвищих посадовців провінції це 63 роки, а для вступу або збереження місця в постійному комітеті провінційного партійного осередку — 58 років. Колишній партійний секретар Аньхою Лян Яньшунь, якому 64 роки, та губернатор Ван Цінсянь, якому 63 роки, залишили посади минулого місяця. Водночас окремі чиновники зберігали посади й після досягнення цього віку.

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