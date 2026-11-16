У чотирьох штатах США рецепти на препарати для схуднення впали на 84% — News-Medical

У чотирьох штатах США — Каліфорнії, Нью-Гемпширі, Пенсильванії та Південній Кароліні — кількість рецептів на схвалені для зниження ваги препарати GLP-1 різко скоротилася після припинення їхнього покриття програмою Medicaid. Як повідомляє News-Medical, дослідження науковців Університету Піттсбурга опублікував журнал JAMA.

Падіння кількості рецептів

Із 1 січня 2026 року ці штати припинили покривати через Medicaid препарати GLP-1, призначені для зниження ваги. У штатах, що відмовилися від покриття, кількість квартальних рецептів знизилася приблизно на 84% порівняно зі змінами в десяти штатах, де покриття збереглося.

Між останнім кварталом 2025 року та першим кварталом 2026-го частота рецептів у штатах, що скасували покриття, впала з 2914 до 421 на 100 тисяч бенефіціарів Medicaid. У штатах, які не скасували покриття, показник зменшився з 3006 до 2758 рецептів на 100 тисяч бенефіціарів.

Найбільше скорочення зафіксували в Пенсильванії — на 95,5%. У Нью-Гемпширі показник знизився на 88%, у Каліфорнії — на 75,2%, у Південній Кароліні — на 60,8%.

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Дані та обмеження дослідження

Дослідники проаналізували дані про рецепти Medicaid у всіх 50 штатах США та Вашингтоні, округ Колумбія, за період із січня 2022 року до березня 2026 року. Вони врахували рецепти, відшкодовані як у традиційній Medicaid, так і в програмах керованого медичного страхування.

За цей час кількість квартальних рецептів на схвалені для зниження ваги препарати GLP-1 у США зросла на 5858%. Водночас кількість рецептів на препарати GLP-1 для лікування діабету збільшилася на 150%.

Автори оцінили, що після припинення покриття у чотирьох штатах від 175,5 тисячі до 526,6 тисячі менше бенефіціарів Medicaid могли заповнити рецепти на препарати для зниження ваги. Водночас дані відстежували рецепти, а не окремих пацієнтів, тому дослідники не могли встановити точну кількість людей, яких торкнулися зміни, або з'ясувати, чи отримували вони ліки за власні кошти або з інших джерел.

Науковці також не виявили статистично значущого зростання використання GLP-1-препаратів, схвалених для лікування діабету, у штатах, де припинили покриття засобів для схуднення. Дослідження мало спостережний характер і не оцінювало стан здоров'я пацієнтів, рецепти, оплачені приватно, а також вплив усіх змін у правилах попереднього погодження лікування.

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