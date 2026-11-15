У Дамаску міністри Лівану й Сирії обговорили контроль кордону — Asharq Al-Awsat

Міністр внутрішніх справ і муніципалітетів Лівану Ахмад аль-Хаджар 15 листопада 2026 року прибув до Дамаска, де зустрівся із сирійським міністром внутрішніх справ Анасом Хаттабом. Це була перша офіційна зустріч очільників відомств. Сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки та механізми посилення координації між профільними органами, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Безпека та прикордонні питання

У Міністерстві внутрішніх справ Сирії заявили, що на зустрічі розглянули двосторонні відносини та шляхи зміцнення безпекової співпраці між двома міністерствами. За даними джерел у ліванському МВС, переговори тривали понад півтори години.

Серед тем були контроль кордону, офіційні та неофіційні пункти перетину, заходи, які впроваджують на кордоні, а також питання затриманих. За даними сирійського державного агентства SANA, Хаттаб у дописі в X зазначив, що сторони підтвердили намір розвивати двосторонні зв’язки задля безпеки та стабільності обох країн.

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Серія контактів між країнами

Ахмад аль-Хаджар зазначив, що візит дав можливість обговорити координацію з низки питань, передусім безпекових. Напередодні поїздки він також заявляв, що співпраця Лівану та Сирії у сфері безпеки дала позитивні результати у протидії наркотрафіку й тероризму.

Візит відбувся після кількох контактів між ліванськими та сирійськими посадовцями впродовж останніх місяців. У серпні спільна делегація сирійських міністерств внутрішніх і закордонних справ відвідала Бейрут, а 2 листопада ліванська міністерська делегація обговорила в Дамаску, зокрема, повернення сирійських біженців, перебування громадян Сирії в Лівані та прикордонний контроль.

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