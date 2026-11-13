У Данії випробували турель із вісьмома рушницями проти дронів — The War Zone

У Данії провели демонстраційні випробування дистанційно керованої бойової станції LIVET, оснащеної вісьмома гладкоствольними рушницями Benelli для протидії малим безпілотникам. Систему розробили Beretta Defense Technologies та італійська технологічна компанія DUALEE, повідомляє The War Zone.

Вісім рушниць на одній турелі

Кожна з восьми рушниць побудована на базі напівавтоматичної Benelli M4 Drone Guardian 12-го калібру, створеної для боротьби з дронами. Вона використовує програмовані боєприпаси повітряного підриву: їхній заряд має розсіюватися на заданій відстані, збільшуючи зону ураження невеликих повітряних цілей.

Розробники поєднали зброю на одній дистанційно керованій платформі, щоб збільшити боєкомплект і забезпечити резервування. Така конфігурація потенційно дає змогу одночасно працювати з кількома загрозами або підвищувати ймовірність ураження однієї цілі.

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Автоматичне супроводження цілей

LIVET оснащена системою на основі штучного інтелекту, яка має виявляти, розпізнавати та автоматично супроводжувати малі повітряні цілі. Станція може відстежувати до п’яти об’єктів одночасно. Її також можна інтегрувати із зовнішніми радіочастотними та радарними сенсорами, які можуть передавати дані про потенційну загрозу.

Водночас остаточне рішення про відкриття вогню залишається за оператором. Система призначена передусім для протидії мікро- та міні-БПЛА, зокрема квадрокоптерам і FPV-дронам, що вже наблизилися до об’єкта, який захищають.

У матеріалі зазначається, що ефективна дальність застосування рушниць проти дронів є короткою. Французька армія, яка замовила базову M4 Drone Guardian, називала оптимальною дистанцію близько 160 футів, а максимальною — до 330 футів. Тому такі системи розглядають як останній рівень захисту поряд із засобами радіоелектронної боротьби, дронами-перехоплювачами та іншими засобами протиповітряної оборони.

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