У Данії витекли дані п’яти тисяч пілотів — RMF24

У Данії витекли персональні дані п’яти тисяч пілотів, які користувалися нордичним метеорологічним порталом Northavimet. Про інцидент повідомив Данський метеорологічний інститут (DMI).

Як повідомляє RMF24, неуповноважені особи отримали доступ до імен і прізвищ пілотів, відомостей про їхнє громадянство, адрес електронної пошти та номерів ліцензій. Постраждалих поінформували про витік і попросили змінити паролі.

Сервіс вимикали для оновлення

За даними DMI, 22 жовтня о 12:00 після виявлення вразливостей у програмному забезпеченні PHP низку сайтів і порталів, зокрема за межами Данії, тимчасово вимкнули для встановлення оновлень безпеки. Інститут відключив свій сервіс того самого дня о 14:00.

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Про справу повідомили данську поліцію та органи нагляду за захистом персональних даних.

Система для планування польотів

Згідно з інформацією на сайті Northavimet, це система метеорологічної інформації для планування польотів у країнах Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium (NAMCON). Серед зазначених на сайті країн — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Норвегія та Швеція.

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