У Данії дослідження за участю 8 320 молодих чоловіків не виявило різкого зниження кількості сперматозоїдів упродовж 1996–2022 років. Дані свідчать про відносну стабільність показників, а останні результати вказують на можливе помірне поліпшення параметрів сперми, повідомляє ScienceAlert.

Дані 26-річного спостереження

Учасників оцінювали під час проходження процедур, пов’язаних із військовою службою. Автори роботи, опублікованої в журналі Andrology, зазначили, що всі параметри сперми в останній період були вищими, ніж на початку спостереження понад 20 років тому.

Водночас значна частина учасників мала порушену якість сперми. Понад третина чоловіків мала щонайменше один показник якості сперми, нижчий за поріг, пов’язаний із підвищеним ризиком безпліддя. Дослідники наголосили, що це й надалі є приводом для занепокоєння, попри помірне поліпшення останніх років.

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Дискусія про глобальні тенденції

Нове данське дослідження не спростовує висновків великого міжнародного метааналізу 2022 року. Тоді дослідники повідомили, що між 1973 і 2018 роками концентрація сперматозоїдів у зведених світових даних зменшилася більш ніж на 50%, а їхня загальна кількість — більш ніж на 60%.

Автори данської роботи припускають, що глобальне зниження може тривати, однак у деяких регіонах показники можуть стабілізуватися. Репродуктивний науковець Майкл Керролл, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що тенденції якості сперми можуть суттєво різнитися між популяціями та регіонами, тому питання глобального зниження досі не має остаточної відповіді.

Частина фахівців також застерігає від прямого зіставлення сучасних і давніших вимірювань. Андролог Аллан Пейсі звертав увагу на складність підрахунку сперматозоїдів і поліпшення методів вимірювання та контролю якості з часом. Лікар і фахівець із репродуктивної медицини Майкл Даган також вважає, що зміна методик може впливати на довгострокові порівняння даних.

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