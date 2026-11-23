Дослідники Орхуського університету в Данії встановили, що сліди вживання гамма-гідроксимасляної кислоти можна виявляти у крові до 48 годин після прийому речовини. GHB, або гамма-гідроксимасляну кислоту, можуть використовувати як нокаут-краплі. Для аналізу науковці визначали біомаркер GHB-пентозу — сполуку GHB із цукром.

Як повідомляє Der Spiegel, у контрольованому клінічному дослідженні взяли участь 30 добровольців: половина отримала GHB, інша — плацебо. У всіх учасників, які прийняли GHB, GHB-пентозу виявили у зразках крові через 48 годин. Результати опублікували в журналі Science Advances.

Чому це важливо для експертиз

Сам GHB швидко перестає виявлятися в організмі: у крові — приблизно через шість годин, у сечі — орієнтовно через 12 годин. Це ускладнює експертизи у справах про можливе таємне введення речовини, оскільки людина може звернутися по допомогу значно пізніше.

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Судовий токсиколог із Фрайбурга Фолькер Аувартер назвав новий підхід проривом і заявив, що його лабораторія планує якнайшвидше запровадити метод для аналізу підозрілих випадків. Водночас, за його словами, ще необхідно перевірити стабільність GHB-пентози у зразках крові, які певний час зберігаються в холодильнику до надходження в лабораторію. У данському дослідженні зразки негайно заморожували.

Швейцарське підтвердження

Основою методу стало відкриття 2021 року, зроблене судовою токсикологинею Андреа Штоєр та її колегами з Інституту судової медицини Цюрихського університету. Тоді вони з’ясували, що GHB-пентозу можна виявити в сечі до трьох діб після вживання GHB.

Команда Штоєр підтвердила результат, проаналізувавши понад 2400 анонімізованих зразків сечі із судово-медичних справ. У восьми з 14 випадків, коли самого GHB не виявили, але знайшли GHB-пентозу, були підозри щодо вживання або введення GHB.

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