У сирійській провінції Дараа 25 жовтня озброєні люди атакували контрольно-пропускний пункт у районі Бусра-аш-Шам. Загинув співробітник дорожньої безпеки, ще один дістав поранення. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

За даними SANA, підрозділи внутрішньої безпеки прибули на місце після нападу, вступили у перестрілку та затримали ймовірних нападників. Сирійська влада заявила, що продовжує розслідування обставин і мотивів атаки.

Напади на силовиків

Інцидент у Дараа стався після іншого нападу, про який SANA повідомляло 13 жовтня. Тоді на трасі Саламія—Ітрія у східній частині провінції Хама було вбито трьох співробітників дорожньої безпеки, які перебували на патрулюванні.

Дараа була одним із важливих осередків повстання проти режиму Башара Асада, яке почалося 2011 року. Провінція пережила роки розколу в період громадянської війни, а збройні напади залишаються перешкодою для спроб Дамаска посилити контроль над регіоном.

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Перекриття дороги в Сувейді та операція біля Дамаска

У сусідній провінції Сувейда зберігається напруженість. SANA стверджує, що місцеві озброєні угруповання перекрили головну трасу між Сувейдою та Дамаском на КПП Умм-аз-Зайтун. Представники друзької громади відкинули ці твердження.

За версією сирійського державного медіа, через обмеження руху близько 100 працівників не змогли дістатися до роботи. Раніше такі обмеження також, за повідомленнями SANA, завадили учням виїхати для складання національних іспитів. Губернатор Сувейди Мустафа аль-Бакур 18 жовтня заявив про погіршення умов життя та безпеки, звинувативши озброєні групи у викраденнях, погрозах і перешкоджанні врегулюванню ситуації.

Паралельно сирійські сили безпеки проводили операцію проти підозрюваного осередку ІДІЛ у Ранкусі, приблизно за 45 кілометрів на північ від Дамаска. За даними Rudaw, під час операції загинули двоє співробітників внутрішньої безпеки, ще п'ятеро були поранені. Сили безпеки заявили про п'ятьох убитих підозрюваних бойовиків, шістьох затриманих і вилучення зброї та поясів із вибухівкою.

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