У Дарфурі внаслідок удару дрона загинули щонайменше 102 людини — RMF24

У Дарфурі на заході Судану внаслідок удару безпілотника по ринку загинули щонайменше 102 людини. Як повідомляє RMF24 з посиланням на правозахисну організацію, дрон застосували урядові сили Судану. Район, де стався удар, є головним опорним пунктом Сил швидкої підтримки (RSF).

Дані про кількість жертв зросли

Раніше медичні служби повідомляли про 21 загиблого та понад 40 поранених. Працівник місцевої лікарні сказав агентству AFP, що серед жертв могли бути члени RSF, які часто перебували на атакованому ринку.

Того ж дня значна частина столиці Судану Хартума приблизно на 12 годин залишилася без електроенергії після атаки на велику підстанцію на околиці міста. Лікарні та пекарні були змушені використовувати власні генератори, а в багатьох районах також обмежили водопостачання.

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Атаки на енергетичну інфраструктуру

Державна енергетична компанія заявила про серйозні пошкодження та технічні несправності передавальної мережі, кількох ключових станцій і високовольтних ліній. Офіційно причину не назвали, однак представник компанії повідомив AP, що трансформаторну підстанцію Аль-Мархіят атакували дроном.

Це сталося наступного дня після скоординованої атаки RSF на шість об’єктів енергетичної інфраструктури, яка спричинила масштабні перебої з електрикою у чотирьох штатах східного Судану. Громадянська війна в країні триває з квітня 2023 року. За даними ООН, бойові дії змусили близько 14 млн людей залишити свої домівки, а за перші три тижні жовтня удари безпілотників забрали понад 300 життів.

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