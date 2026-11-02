У Дарвіні, Австралія, дитячий центр Humpty Doo Community & Child Care Centre оштрафували на $42 тисячі у справі про загибель 22-місячної Ебоні Томпсон у 2023 році. Наглядачка закладу Касандра Гарріс також отримала штраф на загальну суму $2 150, повідомляє ABC News Australia.

Обставини загибелі дитини

31 серпня 2023 року Ебоні залишилася без нагляду на ігровому майданчику центру в Гампті-Ду, приблизно за 37 кілометрів на південний схід від Дарвіна. Працівник виявив дитину, яка застрягла в огорожі на ділянці, що була поза полем зору персоналу.

За висновком коронерки Північної Території Елізабет Армітідж, дівчинка щонайменше чотири хвилини залишалася в пастці після того, як намагалася перехилитися через огорожу, щоб подивитися на курник центру. Коронерка дійшла висновку, що смерті можна було уникнути.

Суддя Дарвінського місцевого суду Стівен Гірі заявив, що ключовими чинниками трагедії були неналежний нагляд і невжиття всіх розумних заходів безпеки. За його словами, жоден вихователь не міг бачити дітей у сліпій зоні, а обходів та перевірок подвір’я не проводили. Письмової політики, яка зобов’язувала б персонал оглядати територію, також не було.

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Вирок і попередні інциденти

У жовтні дитячий центр визнав провину в неналежному нагляді за дітьми та неналежному захисті їх від шкоди й небезпек. Гарріс, яка не була запланована на роботу та не перебувала в закладі в день трагедії, визнала провину в неналежному захисті дітей від шкоди.

Суд почув, що до смерті Ебоні в центрі сталися чотири інші випадки, пов’язані з недостатнім наглядом, які розслідував регулятор Quality Education and Care NT. Після перевірки заклад змінив підходи до нагляду та підрахунку дітей, однак проблема сліпої зони залишилася невирішеною. Суддя зазначив, що регулятор під час інспекції також не виявив потенційних ризиків або небезпек.

Суд врахував раннє визнання вини та застосував 25-відсоткову знижку до покарання за кожне правопорушення. На момент інциденту максимальний штраф для центру становив $50 тисяч, а для фізичної особи — $10 тисяч. Після смерті дитини заклад установив хвіртку, щоб діти не мали доступу до сліпої зони, та повністю співпрацював із регулятором.

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